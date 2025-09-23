Quatuor de trombones Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement

Quatuor de trombones Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement samedi 6 juin 2026.

Quatuor de trombones

Samedi 6 juin 2026 à partir de 17h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Concert de musique de chambre

JOSEPH HAYDN

La Création

(Arr. Donald G. Miller)



LUDWIG VAN BEETHOVEN

Drei Equale



GIOACCHINO ROSSINI

Guillaume Tell, Ouverture

(Arr. Thomas Horch)



RICHARD WAGNER

Extrait de Die Walkure

(Arr. Donald King)



ANTON BRUCKNER

Virga Jesse



CLAUDE DEBUSSY

La Fille aux cheveux de lin

(Arr. Guy Destanque)



STEVEN VERHELST

Trombone Quartet n° 1



ENNIO MORRICONE

Il était une fois dans l’Ouest



Trombones Andrea CALCAGNO,

Laurent CABARET, Félix BARANGER

et Jean-Michel LEDAIN



Concert de musique de chambre

Foyer de l’Opéra de Marseille .

Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Chamber music concert

German :

Kammermusikkonzert

Italiano :

Concerto di musica da camera

Espanol :

Concierto de música de cámara

L’événement Quatuor de trombones Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-23 par Ville de Marseille