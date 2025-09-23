Quatuor de trombones Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement
Quatuor de trombones Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement samedi 6 juin 2026.
Samedi 6 juin 2026 à partir de 17h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Début : 2026-06-06 17:00:00
2026-06-06
Concert de musique de chambre
JOSEPH HAYDN
La Création
(Arr. Donald G. Miller)
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Drei Equale
GIOACCHINO ROSSINI
Guillaume Tell, Ouverture
(Arr. Thomas Horch)
RICHARD WAGNER
Extrait de Die Walkure
(Arr. Donald King)
ANTON BRUCKNER
Virga Jesse
CLAUDE DEBUSSY
La Fille aux cheveux de lin
(Arr. Guy Destanque)
STEVEN VERHELST
Trombone Quartet n° 1
ENNIO MORRICONE
Il était une fois dans l’Ouest
Trombones Andrea CALCAGNO,
Laurent CABARET, Félix BARANGER
et Jean-Michel LEDAIN
Foyer de l’Opéra de Marseille .
Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
