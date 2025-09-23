Quatuor de trombones Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement

Samedi 6 juin 2026 à partir de 17h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Début : 2026-06-06 17:00:00
2026-06-06

Concert de musique de chambre
JOSEPH HAYDN
La Création
(Arr. Donald G. Miller)

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Drei Equale

GIOACCHINO ROSSINI
Guillaume Tell, Ouverture
(Arr. Thomas Horch)

RICHARD WAGNER
Extrait de Die Walkure
(Arr. Donald King)

ANTON BRUCKNER
Virga Jesse

CLAUDE DEBUSSY
La Fille aux cheveux de lin
(Arr. Guy Destanque)

STEVEN VERHELST
Trombone Quartet n° 1

ENNIO MORRICONE
Il était une fois dans l’Ouest

Trombones Andrea CALCAGNO,
Laurent CABARET, Félix BARANGER
et Jean-Michel LEDAIN

Foyer de l’Opéra de Marseille   .

Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

English :

Chamber music concert

German :

Kammermusikkonzert

Italiano :

Concerto di musica da camera

Espanol :

Concierto de música de cámara

L’événement Quatuor de trombones Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-23 par Ville de Marseille