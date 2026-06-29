QUATUOR HERMIONE ÉGLISE SAINT-NICOLAS Toulouse
QUATUOR HERMIONE ÉGLISE SAINT-NICOLAS Toulouse samedi 11 juillet 2026.
Toulouse
QUATUOR HERMIONE
ÉGLISE SAINT-NICOLAS 36 Grande Rue Saint-Nicolas Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Retrouvez le quatuor Hermione dans à l’église saint Nicolas de Toulouse pour un concert placé sous le signe de l’élégance de Haydn et de la fantaisie de Mendelssohn, dans un programme plein de fraîcheur et de vivacité.
Ce concert est à destination de tous, amateurs ou novices de la musique classique, une petite médiation sera sera disponible pour ceux qui le souhaite.
Ce concert est à participation libre et n’engage donc que votre curiosité ! .
ÉGLISE SAINT-NICOLAS 36 Grande Rue Saint-Nicolas Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie hermionequatuor@gmail.com
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English :
Come see the Hermione Quartet at %E0 l?%Saint Nicolas Church in Toulouse for a concert showcasing Haydn’s elegance and Mendelssohn’s whimsy, in a program full of freshness and vitality.
L’événement QUATUOR HERMIONE Toulouse a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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