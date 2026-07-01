Quatuor Modigliani, Grand-Théâtre, Bordeaux

Informations pratiques

Quatuor Modigliani Mardi 18 mai 2027, 20h00 Grand-Théâtre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-18T20:00:00+02:00 – 2027-05-18T21:50:00+02:00

Fin : 2027-05-18T20:00:00+02:00 – 2027-05-18T21:50:00+02:00

Musique de chambre

Pour fêter le bicentenaire de la mort de Beethoven, l’aventure d’une intégrale de ses quatuors à cordes. Directeur artistique du Festival Vibre ! depuis 2020, le Quatuor Modigliani est évidemment de la partie. Les membres du Quatuor Modigliani, fondé il y a presque vingt-cinq ans, sont occupés depuis 2024 à ce qui représente l’un des plus grands défis dans la vie d’un quatuor à cordes : l’enregistrement de l’intégrale des quatuors de Beethoven. Ils piochent pour ce concert à Bordeaux aux deux extrémités de ce corpus immense dans sa taille comme dans sa portée. Dans l’Opus 18, ensemble de six pièces avec lesquelles Beethoven choisit d’entrer dans la confrérie des compositeurs de quatuors, ils choisissent le Quatuor n° 3, en réalité le premier à avoir été composé, et le Sixième Quatuor, qui s’achève sur un finale bouleversant, sous-titré Malinconia (« la Mélancolie »). En regard, l’immense Quatuor n° 15, ouvert sur un long Adagio qui semble un chant de reconnaissance. De cette œuvre, Beethoven disait simplement : « c’est l’une des plus dignes de mon nom. »

Programme

Ludwig van Beethoven

Quatuors à cordes

n° 3 en ré majeur op. 18

n° 6 en si bémol majeur op. 18

n° 15 en la mineur op. 132

Dans le cadre du Festival Vibre !

Coproduction Quatuors à Bordeaux, Opéra National de Bordeaux

En savoir plus

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/700377-quatuor-modigliani »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/musique-de-chambre-quatuor-modigliani-88401 »}]

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