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AGENDA · Vesoul

Quatuor Zaïde Théâtre François Villon Vesoul

mardi 8 décembre 2026 · Théâtre François Villon · Vesoul

Informations pratiques

Début
mardi 8 décembre 2026
Fin
mardi 8 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre François Villon
Adresse
Cours François Villon
Ville
70000 Vesoul
Département
Haute-Saône
Tarif
10 10 22 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vesoul

Quatuor Zaïde

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-08 20:30:00
fin : 2026-12-08

Date(s) :
2026-12-08 2027-05-27

Fondé en 2009, le Quatuor Zaïde est un ensemble de musique de chambre exclusivement féminin, réunissant deux violons, un alto et un violoncelle. Reconnu pour son exigence et sa curiosité, il explore un répertoire éclectique, de Mozart à Xenakis. Invité sur les plus grandes scènes, il a partagé l’affiche avec Martha Argerich, Michel Portal ou Lise de la Salle. Son énergie et ses interprétations mêlent musique, mouvement et expérimentations.   .

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Quatuor Zaïde

L’événement Quatuor Zaïde Vesoul a été mis à jour le 2026-08-20 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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