Quatuor Zaïde Théâtre François Villon Vesoul
mardi 8 décembre 2026 · Théâtre François Villon · Vesoul
Informations pratiques
Vesoul
Quatuor Zaïde
Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-08 20:30:00
fin : 2026-12-08
Date(s) :
2026-12-08 2027-05-27
Fondé en 2009, le Quatuor Zaïde est un ensemble de musique de chambre exclusivement féminin, réunissant deux violons, un alto et un violoncelle. Reconnu pour son exigence et sa curiosité, il explore un répertoire éclectique, de Mozart à Xenakis. Invité sur les plus grandes scènes, il a partagé l’affiche avec Martha Argerich, Michel Portal ou Lise de la Salle. Son énergie et ses interprétations mêlent musique, mouvement et expérimentations. .
Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Quatuor Zaïde
L’événement Quatuor Zaïde Vesoul a été mis à jour le 2026-08-20 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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