Informations pratiques

Vesoul

Quatuor Zaïde

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-08 20:30:00

fin : 2026-12-08

Date(s) :

2026-12-08 2027-05-27

Fondé en 2009, le Quatuor Zaïde est un ensemble de musique de chambre exclusivement féminin, réunissant deux violons, un alto et un violoncelle. Reconnu pour son exigence et sa curiosité, il explore un répertoire éclectique, de Mozart à Xenakis. Invité sur les plus grandes scènes, il a partagé l’affiche avec Martha Argerich, Michel Portal ou Lise de la Salle. Son énergie et ses interprétations mêlent musique, mouvement et expérimentations. .

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Quatuor Zaïde

L’événement Quatuor Zaïde Vesoul a été mis à jour le 2026-08-20 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)