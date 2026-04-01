Quel buste pour quelle identité ? Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier
Quel buste pour quelle identité ? Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier mardi 28 avril 2026.
Lons-le-Saunier
Quel buste pour quelle identité ?
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 18:30:00
fin : 2026-04-28 19:00:00
Date(s) :
2026-04-28
Le musée propose un éclairage inédit sur une sélection de sculptures en résonance avec le spectacle Il n’y a pas de Ajar de l’autrice Delphine Horvilleur, mis en scène par Johanna Nizard et Arnaud Aldige et présenté les 21 et 22 avril au théâtre de Lons-le-Saunier.
Une parenthèse de 30 minutes pour interroger la représentation et l’identité à travers les œuvres.
En partenariat avec Les Scènes du Jura Scène nationale. .
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Quel buste pour quelle identité ?
L’événement Quel buste pour quelle identité ? Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-04-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Lons-le-Saunier (Jura)
- Petit marché du samedi Lons-le-Saunier 18 avril 2026
- Lucky Card Duel à la Roue Casino JOA Lons-le-Saunier 18 avril 2026
- Concert 18 chorales du pays lédonien Rue du 19 Mars 1962 Lons-le-Saunier 19 avril 2026
- Visite exceptionnelle des apothicaireries de l’Hôtel Dieu Place de l’Hôtel de Ville Lons-le-Saunier 20 avril 2026
- À vos marques, prêts… BINGO Casino JOA Lons-le-Saunier 20 avril 2026