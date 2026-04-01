Quel buste pour quelle identité ? Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier

Quel buste pour quelle identité ?

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 18:30:00

fin : 2026-04-28 19:00:00

Date(s) :

2026-04-28

Le musée propose un éclairage inédit sur une sélection de sculptures en résonance avec le spectacle Il n’y a pas de Ajar de l’autrice Delphine Horvilleur, mis en scène par Johanna Nizard et Arnaud Aldige et présenté les 21 et 22 avril au théâtre de Lons-le-Saunier.

Une parenthèse de 30 minutes pour interroger la représentation et l’identité à travers les œuvres.

En partenariat avec Les Scènes du Jura Scène nationale. .

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Quel buste pour quelle identité ?

L’événement Quel buste pour quelle identité ? Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-04-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)