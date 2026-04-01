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Quel buste pour quelle identité ? Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Quel buste pour quelle identité ? Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Quel buste pour quelle identité ? Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier mardi 28 avril 2026.

Lieu : Place Philibert-de-Chalon

Adresse : Musée des Beaux-Arts

Ville : 39000 Lons-le-Saunier

Département : Jura

Début : mardi 28 avril 2026

Fin : mardi 28 avril 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Lons-le-Saunier

Quel buste pour quelle identité ?

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 18:30:00
fin : 2026-04-28 19:00:00

Date(s) :
2026-04-28

Le musée propose un éclairage inédit sur une sélection de sculptures en résonance avec le spectacle  Il n’y a pas de Ajar  de l’autrice Delphine Horvilleur, mis en scène par Johanna Nizard et Arnaud Aldige et présenté les 21 et 22 avril au théâtre de Lons-le-Saunier.
Une parenthèse de 30 minutes pour interroger la représentation et l’identité à travers les œuvres.
En partenariat avec Les Scènes du Jura Scène nationale.   .

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49  resamusee@lonslesaunier.fr

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English : Quel buste pour quelle identité ?

L’événement Quel buste pour quelle identité ? Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-04-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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