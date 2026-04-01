Atelier cuisine avec un chef La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier

Atelier cuisine avec un chef

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

En famille ou entre amis, rejoignez nous pour des ateliers cuisine gourmands et équilibrés où petits et grands pourront mettre la main à la pâte. Grâce aux conseils d’un chef, réalisez des recettes printanières prêtes à être

dégustées sur place !

Date & horaires mercredi 8, 15 & 22 avril de 14h à 16h

Tarif 20€ par personne

dès 6 ans

Sur réservation par mail contact@lamaisondelavachequirit.com ou par téléphone au 03 84 43 54 10 .

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com

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English : Atelier cuisine avec un chef

L’événement Atelier cuisine avec un chef Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-04-09 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses