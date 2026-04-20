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Exposition Galerie 2023 Galerie 2023 Lons-le-Saunier

Exposition Galerie 2023 Galerie 2023 Lons-le-Saunier jeudi 30 avril 2026.

Lieu : Galerie 2023

Adresse : 14 Rue des Salines

Ville : 39000 Lons-le-Saunier

Département : Jura

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Lons-le-Saunier

Exposition Galerie 2023

Galerie 2023 14 Rue des Salines Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 10:00:00
fin : 2026-06-18 12:00:00

Date(s) :
2026-04-30

Notre trois exposition de 2026 sera donc visible du 30 avril au 18 juin 2026
Le vernissage aura lieu exceptionnellement le jeudi 30 avril 2026 à 18h30 au 14 rue des salines à Lons-le-Saunier.
On vous y attend !!

Vous pourrez découvrir le travail de 3 artistes

Margot BUFFET (Peintre de papier)
Eric REYNIER (Sculpture)
Norah VINCENT MICHELIN (Sculpture)

et les 8 artistes permanents de la galerie

– Didier BOSSU Peintre
– Harmony DESCAMPS Dessin et Peinture
– FERMET & FATON Photographie
– Marine LORMÉE Céramiste

– Stéphanie LORENTZ Sculpture
– Thierry MARCO Dessin et Peinture
– Iliam SUÁREZ Vidéo/Son

– Gérald SVOBODA Céramiste   .

Galerie 2023 14 Rue des Salines Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté   galerie2023@gmail.com

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English : Exposition Galerie 2023

L’événement Exposition Galerie 2023 Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION

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