Exposition Galerie 2023 Galerie 2023 Lons-le-Saunier
Exposition Galerie 2023 Galerie 2023 Lons-le-Saunier jeudi 30 avril 2026.
Lons-le-Saunier
Exposition Galerie 2023
Galerie 2023 14 Rue des Salines Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 10:00:00
fin : 2026-06-18 12:00:00
Date(s) :
2026-04-30
Notre trois exposition de 2026 sera donc visible du 30 avril au 18 juin 2026
Le vernissage aura lieu exceptionnellement le jeudi 30 avril 2026 à 18h30 au 14 rue des salines à Lons-le-Saunier.
On vous y attend !!
Vous pourrez découvrir le travail de 3 artistes
Margot BUFFET (Peintre de papier)
Eric REYNIER (Sculpture)
Norah VINCENT MICHELIN (Sculpture)
et les 8 artistes permanents de la galerie
– Didier BOSSU Peintre
– Harmony DESCAMPS Dessin et Peinture
– FERMET & FATON Photographie
– Marine LORMÉE Céramiste
– Stéphanie LORENTZ Sculpture
– Thierry MARCO Dessin et Peinture
– Iliam SUÁREZ Vidéo/Son
– Gérald SVOBODA Céramiste .
Galerie 2023 14 Rue des Salines Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté galerie2023@gmail.com
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English : Exposition Galerie 2023
L’événement Exposition Galerie 2023 Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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