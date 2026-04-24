Quel cirque !, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse
Quel cirque !, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse samedi 13 juin 2026.
Quel cirque ! Samedi 13 juin, 10h30 Médiathèque Côte Pavée Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T11:00:00+02:00
Samedi 13 juin – 10h30
Un rendez-vous musical pour les familles autour d’albums jeunesse sur le monde du cirque.
Les lectures sont entremêlées de chants, de sons, de bruitages. Cet univers sonore se déploie en direct à la voix, l’accordéon, ainsi qu’avec d’autres instruments en lien avec les histoires (boomwhakers, tongue drums, kazoo…).
Cette proposition se veut un moment de partage, d’écoute, de cocooning sonore pour les familles. Petits et grands pourront découvrir des comptines et des chansons de toujours ou créées pour l’occasion, vocaliser, rêver, observer, participer rythmiquement avec les mains, les pieds, la langue…
Chansons à gestes, comptines, percussions corporelles, seront autant de propositions pour accompagner la parentalité et créer du lien dans la vie des familles.
Distribution : Magali Germain (lecture, acrobaties vocales et instrumentales).
Médiathèque Côte pavée
Durée : 30 min – De 6 mois à 5 ans
Sur inscription au 05 61 54 72 91
Médiathèque Côte Pavée 125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 72 84 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/mediatheque-cote-pavee [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 54 72 91 »}] La bibliothèque qui date de 1969 a été reconstruite en 2002 sur 674 m2 Bus : ligne 22 – station LeygueVélô-Toulouse : station 206 – 20, avenue Armand-Leygue
par la Compagnie Le chant de la baleine à bosse – CIRQUE
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