Quel cirque !, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse

Quel cirque ! Samedi 13 juin, 10h30 Médiathèque Côte Pavée Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T11:00:00+02:00

Samedi 13 juin – 10h30

Un rendez-vous musical pour les familles autour d’albums jeunesse sur le monde du cirque.

Les lectures sont entremêlées de chants, de sons, de bruitages. Cet univers sonore se déploie en direct à la voix, l’accordéon, ainsi qu’avec d’autres instruments en lien avec les histoires (boomwhakers, tongue drums, kazoo…).

Cette proposition se veut un moment de partage, d’écoute, de cocooning sonore pour les familles. Petits et grands pourront découvrir des comptines et des chansons de toujours ou créées pour l’occasion, vocaliser, rêver, observer, participer rythmiquement avec les mains, les pieds, la langue…

Chansons à gestes, comptines, percussions corporelles, seront autant de propositions pour accompagner la parentalité et créer du lien dans la vie des familles.

Distribution : Magali Germain (lecture, acrobaties vocales et instrumentales).

Médiathèque Côte pavée

Durée : 30 min – De 6 mois à 5 ans

Sur inscription au 05 61 54 72 91

Médiathèque Côte Pavée 125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 72 84 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/mediatheque-cote-pavee [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 54 72 91 »}] La bibliothèque qui date de 1969 a été reconstruite en 2002 sur 674 m2 Bus : ligne 22 – station LeygueVélô-Toulouse : station 206 – 20, avenue Armand-Leygue

par la Compagnie Le chant de la baleine à bosse – CIRQUE