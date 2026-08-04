Quelle boisson dans le broc ?, Musée des Beaux-Arts, Lons-le-Saunier

Informations pratiques

Quelle boisson dans le broc ? Vendredi 18 septembre, 18h30 Musée des Beaux-Arts Jura

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Ne manquez pas cette rencontre avec Anthony Gaillard, archéologue et zythologue à l’Inrap !

Un zythologue (du grec « zytho » qui signifie boisson fermentée à base d’orge) est un spécialiste qui étudie la bière au sens large : la boisson, le brassage et les brasseries.

Découvrez l’art de la bière et les secrets du passé : au menu de cette soirée, science du brassage et trouvailles archéologiques, et peut‑être même une recette oubliée…

Musée des Beaux-Arts Place Philibert de Chalon, 39000 Lons-le-Saunier, France Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33384476430 https://www.lonslesaunier.fr/les-musees/musee-des-beaux-arts Premier hôtel de ville construit en 1680. En 1733, l’établissement d’un nouvel hôtel de ville avec tribunal et prisons fut autorisé sur les ruines de l’ancien château. Les plans d’un bâtiment en U établis par l’ingénieur de l’Egouthail furent réalisés de 1735 à 1746, sous la direction de Jean Querret à partir de 1737. On installa la halle aux grains en 1753. Travaux d’agrandissement réalisés de 1845 à 1853 par les architectes Lambert, puis Paillot. Ce dernier installa aussi la bibliothèque dans l’aile ouest qui avait dû être reconstruite et devant laquelle on avait établi des halles en demi-cercle. L’édifice est de plan carré, autour d’une cour, avec deux pavillons sur les angles sud et des avant-corps latéraux nord pour les ailes est et ouest.

Le musée y fut transféré en 1857dans une aile de l’hôtel de ville, après avoir été installé dans une salle de la préfecture.

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Ensemble de brocs (XIIIe-XIVe siècles) provenant du château de Pymont (Jura), offrant un aperçu de l’art de la table d’un site castral © Musée de Lons-le-Saunier / David Vuillermoz