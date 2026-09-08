Quentin et Jérémie, collège Raymond Gueux, Gy

Informations pratiques

Quentin et Jérémie Mardi 10 novembre, 09h00 collège Raymond Gueux Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-10T09:00:00+01:00 – 2026-11-10T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-10T09:00:00+01:00 – 2026-11-10T16:00:00+01:00

La pièce suit la trajectoire scolaire de Quentin et Jérémie, deux pré-adolescents de 11 ans qui entrent au collège. Les deux garçons ne sont pas si différents ; ils voudraient tous les deux être populaires et aimés de leurs pairs. Mais Jérémie se saisit d’une mini maladresse de Quentin pour prendre l’ascendant sur lui et se valoriser à ses dépends. Ainsi, assez vite, Quentin va se retrouver harcelé par la classe menée par Jérémie.

Texte et mise en scène Yeelem JAPPAIN

collège Raymond Gueux Rue des Terreaux, 70700 Gy Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « production.cipango@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0781983430 »}]

Compagnie Cipango cipango harcèlement scolaire