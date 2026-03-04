Questionner l’injustice avec PACCO, Caserne Mellinet/La Générale, Nantes

Questionner l’injustice avec PACCO Jeudi 19 mars, 19h00 Caserne Mellinet/La Générale Loire-Atlantique

Dans le cadre des Semaines de l’Éducation Contre le Racisme et toutes les formes de discrimination, l’association propose la projection de la pièce de théâtre « Aimé Césaire, parole désenchainée » suivi d’échanges avec Annie Mothes, la dramaturge de la pièce.

Entrée gratuite et vente de repas à prix libre.

Caserne Mellinet/La Générale 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

Semaines de l’Éducation Contre le Racisme et toutes les formes de discrimination projection nantes