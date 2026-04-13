Qui a tué Oscar ?, Village de l’archéologie de Lyon – Centre Berthelot, Lyon
Qui a tué Oscar ?, Village de l’archéologie de Lyon – Centre Berthelot, Lyon samedi 13 juin 2026.
Qui a tué Oscar ? 13 et 14 juin Village de l’archéologie de Lyon – Centre Berthelot Métropole de Lyon
Animation libre et gratuite, conseillée à partir de 8 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
Qui a tué Oscar ?
Atelier proposé par la Direction archéologique de la ville de Lyon.
Notre pauvre Oscar a bien souffert au fil des siècles ! venez vous initier aux rudiments de l’archéo-anthropologie. Saurez-vous retrouver l’arme du crime ?
Village de l’archéologie de Lyon – Centre Berthelot 14 avenue Berthelot, 69007 LYON Lyon 69007 Lyon 7e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 87 24 80 65 Pour la 11e année, le village de l’archéologie s’installe au cœur de Lyon. Le Centre Berthelot, Le Centre Berthelot est un ensemble de bâtiments construit dans les années 1880-1890 pour abriter l’École du service de santé des armées de Lyon-Bron. Désaffecté dans les années 1980, il prend le nom de l’homme politique et scientifique Marcellin Berthelot. Il regroupe plusieurs établissements à vocation pédagogique : le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, l’Institut d’études politiques (« Sciences Po Lyon »), l’Institut d’Urbanisme et la Maison des Sciences de l’Homme Lyon – St Etienne. Métro B, arrêt Jean Macé
Tram T1, arrêt Quai Claude Bernard
Tram T2, arrêt Centre Berthelot
Qui a tué Oscar ?
© DAVL
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