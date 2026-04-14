Qui brille au combat, Le Dôme Cinéma, Albertville
Qui brille au combat, Le Dôme Cinéma, Albertville lundi 20 avril 2026.
Qui brille au combat Lundi 20 avril, 14h30 Le Dôme Cinéma Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T14:30:00+02:00 – 2026-04-20T16:10:00+02:00
Fin : 2026-04-20T14:30:00+02:00 – 2026-04-20T16:10:00+02:00
Le Dôme Cinéma 135 Place de l’Europe, Albertville Albertville 73200 Conflans Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0508#showmovie?id=IPECQ »}]
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