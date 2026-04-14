Qui brille au combat, Le Dôme Cinéma, Albertville

Qui brille au combat Lundi 20 avril, 14h30 Le Dôme Cinéma Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T14:30:00+02:00 – 2026-04-20T16:10:00+02:00

Fin : 2026-04-20T14:30:00+02:00 – 2026-04-20T16:10:00+02:00

Le Dôme Cinéma 135 Place de l’Europe, Albertville Albertville 73200 Conflans Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0508#showmovie?id=IPECQ »}]

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