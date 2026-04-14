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Qui brille au combat, Le Dôme Cinéma, Albertville

Qui brille au combat, Le Dôme Cinéma, Albertville

Qui brille au combat, Le Dôme Cinéma, Albertville lundi 20 avril 2026.

Lieu : Le Dôme Cinéma

Adresse : 135 Place de l'Europe, Albertville

Ville : 73200 Albertville

Département : Savoie

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : lundi 20 avril 2026

Qui brille au combat Lundi 20 avril, 14h30 Le Dôme Cinéma Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T14:30:00+02:00 – 2026-04-20T16:10:00+02:00
Fin : 2026-04-20T14:30:00+02:00 – 2026-04-20T16:10:00+02:00

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