Informations pratiques

Qui c’est celui-là La Paillette Rennes 26 et 27 novembre

Monologue poétique inspiré de la vie de Martial Richoz, l’homme-bus de Lausanne, et de son internement en 1986, questionnant le rapport à la différence et la psychiatrie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-26T21:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-27T20:15:00.000+01:00

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La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes



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