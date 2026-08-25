AGENDA · Rennes
Qui c’est celui-là La Paillette Rennes
jeudi 26 novembre 2026 · La Paillette · Rennes
Informations pratiques
Qui c’est celui-là La Paillette Rennes 26 et 27 novembre
Monologue poétique inspiré de la vie de Martial Richoz, l’homme-bus de Lausanne, et de son internement en 1986, questionnant le rapport à la différence et la psychiatrie.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-26T21:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-27T20:15:00.000+01:00
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La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes
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