Qui c’est celui-là, La Paillette, Rennes

Informations pratiques

Qui c’est celui-là 26 et 27 novembre La Paillette Ille-et-Vilaine

Plein : 33€

Réduit : 16€

Sortir ! : 5,50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-26T21:00:00+01:00 – 2026-11-26T22:15:00+01:00

Fin : 2026-11-27T19:00:00+01:00 – 2026-11-27T20:15:00+01:00

La billetterie se fait directement auprès du Théâtre National de Bretagne.

Monologue poétique inspiré de la vie de « l’homme-bus », Martial Richoz, qui arpentait les rues de Lausanne dans les années 80. Interné en 1986 sous prétexte de « maintenir l’ordre public », son histoire est celle du rapport difficile que la société entretient à la différence.

Dès son enfance, Martial est fasciné par les trolleybus et reproduit fidèlement leurs sons et mouvements en poussant des chariots qu’il fabrique lui-même. Chaque jour, il crée et suit des réseaux ferroviaires imaginaires sur les trottoirs de Lausanne. Cependant, en janvier 1986, sa routine quotidienne aboutit à son internement forcé à l’hôpital psychiatrique de Cery, ce qui déclenche une controverse sur les pratiques psychiatriques et la gestion des individus marginalisés.

La pièce questionne la manière dont la société traite celles et ceux qui s’écartent de la « norme » et ouvre un débat sur la nécessité d’approches plus humaines et respectueuses des différences individuelles dans le traitement psychiatrique.

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.la-paillette.net/saison-26-27/article/qui-c-est-celui-la »}]

Monologue poétique inspiré de la vie de Martial Richoz, l’homme-bus de Lausanne, et de son internement en 1986, questionnant le rapport à la différence et la psychiatrie. Théâtre Rapport à la différence

Clara Benoit-Jacoby