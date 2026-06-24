Qui suis-je ? Rue du Château Pau
Qui suis-je ? Rue du Château Pau vendredi 10 juillet 2026.
Pau
Qui suis-je ?
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 11:00:00
fin : 2026-07-10 12:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Parcours pour les 3 à 5 ans, dans les collections permanentes avec de grandes cartes pour indices
Grâce aux indices, recherche un roi, une princesse, des animaux et bien d’autres surprises !!!
Un cherche et trouve grandeur nature… à petits pas !
Grand jeu d’activités dans le château retrouve, compte, observe et mime .
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
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English : Qui suis-je ?
L’événement Qui suis-je ? Pau a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Pau
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