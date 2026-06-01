Saint-Amans-des-Cots

Quilles de 8 Finale Seniors AOV

terrain de Sangayrac Saint-Amans-des-Cots Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Venez voir le jeu traditionnel des Quilles de Huit, tout l’après-midi à partir de 14h, sur le terrain de Sangayrac à Saint-Amans-des-Côts, et à 20h régalez-vous avec le menu proposé par le Sport quilles.

14h 3ème série

16h 2ème série

18h 1ère série

20h repas ouvert à tous (melon/jambon de pays rosbeef froid/frites Laguiole fermier patisserie) 17€

Réservation au 06 73 35 11 45 .

terrain de Sangayrac Saint-Amans-des-Cots 12460 Aveyron Occitanie +33 6 73 35 11 45

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English :

Come watch the traditional game of Quilles de Huit all afternoon starting at 2 p.m. at the Sangayrac field in Saint-Amans-des-Côtes, and at 8 p.m., treat yourself to the menu offered by Sport Quilles.

L’événement Quilles de 8 Finale Seniors AOV Saint-Amans-des-Cots a été mis à jour le 2026-06-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)