Quilles de 8 Finale Seniors AOV Saint-Amans-des-Cots
Quilles de 8 Finale Seniors AOV Saint-Amans-des-Cots samedi 27 juin 2026.
Saint-Amans-des-Cots
Quilles de 8 Finale Seniors AOV
terrain de Sangayrac Saint-Amans-des-Cots Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Venez voir le jeu traditionnel des Quilles de Huit, tout l’après-midi à partir de 14h, sur le terrain de Sangayrac à Saint-Amans-des-Côts, et à 20h régalez-vous avec le menu proposé par le Sport quilles.
14h 3ème série
16h 2ème série
18h 1ère série
20h repas ouvert à tous (melon/jambon de pays rosbeef froid/frites Laguiole fermier patisserie) 17€
Réservation au 06 73 35 11 45 .
terrain de Sangayrac Saint-Amans-des-Cots 12460 Aveyron Occitanie +33 6 73 35 11 45
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English :
Come watch the traditional game of Quilles de Huit all afternoon starting at 2 p.m. at the Sangayrac field in Saint-Amans-des-Côtes, and at 8 p.m., treat yourself to the menu offered by Sport Quilles.
L’événement Quilles de 8 Finale Seniors AOV Saint-Amans-des-Cots a été mis à jour le 2026-06-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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