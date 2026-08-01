Informations pratiques

Sauveterre-de-Rouergue

Quine aux chandelles

Sauveterre-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Un quine pas comme les autres

Le quine aux chandelles de Sauveterre de Rouergue se tiendra sur la place aux arcades le mardi 11 août à partir de 20h. C’est l’occasion d’une soirée conviviale et ludique. venez gagner des objets de créateurs, des gâteaux à la broche, des paniers gourmands…..

Organisé par Sauveterre Initiatives. .

Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie sauveterre.initiatives@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A quine like no other

L’événement Quine aux chandelles Sauveterre-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)