Quine aux chandelles Sauveterre-de-Rouergue
mardi 11 août 2026 · Sauveterre-de-Rouergue
Informations pratiques
Sauveterre-de-Rouergue
Quine aux chandelles
Sauveterre-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-11
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Un quine pas comme les autres
Le quine aux chandelles de Sauveterre de Rouergue se tiendra sur la place aux arcades le mardi 11 août à partir de 20h. C’est l’occasion d’une soirée conviviale et ludique. venez gagner des objets de créateurs, des gâteaux à la broche, des paniers gourmands…..
Organisé par Sauveterre Initiatives. .
Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie sauveterre.initiatives@gmail.com
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English :
A quine like no other
L’événement Quine aux chandelles Sauveterre-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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