QUINTETTE À VENT THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

QUINTETTE À VENT

THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-08 12:30:00

fin : 2027-01-08

Date(s) :

2027-01-08

Des nuances rares, entre souffle catalan et éclats cuivrés. Un concert haut en couleurs où les timbres se mêlent pour inventer un paysage musical inattendu.

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THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@theatredelarchipel.org

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English :

Rare nuances, blending Catalan flair with %E9coppery%E9 sparkles. A vibrant concert where timbres blend to create an unexpected musical landscape.

L’événement QUINTETTE À VENT Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME