QUINTETTE À VENT THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan
vendredi 8 janvier 2027 · THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
QUINTETTE À VENT
THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 12 – 12 – 12
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-08 12:30:00
fin : 2027-01-08
Date(s) :
2027-01-08
Des nuances rares, entre souffle catalan et éclats cuivrés. Un concert haut en couleurs où les timbres se mêlent pour inventer un paysage musical inattendu.
.
THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@theatredelarchipel.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Rare nuances, blending Catalan flair with %E9coppery%E9 sparkles. A vibrant concert where timbres blend to create an unexpected musical landscape.
L’événement QUINTETTE À VENT Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME
À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)
- SOPHROLOGIE VIVRE LE MUSÉE, EXPLORER LES ŒUVRES AUTREMENT Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan 29 juillet 2026
- BOLLYWOOD MASALA ORCHESTRA Quai Sadi Carnot Perpignan 30 juillet 2026
- REGINA, THE REAL QUEEN EXPERIENCE Quai Sadi Carnot Perpignan 31 juillet 2026
- TÊT EN FÊTE avenue Louis Torcatis Perpignan 1 août 2026
- AU COEUR DE L’EXPOSITION VISITE GUIDÉE ADULTE Musee Hyacinthe Rigaud Perpignan 1 août 2026