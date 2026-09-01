Quintette à Vents : Linos église St Séverin Paris
samedi 19 septembre 2026 · église St Séverin · Paris
Informations pratiques
Flûte, Hautbois, Clarinette, Cor, Basson
– RAVEL – Ma Mère l’Oye (oeuvre complète) – Tombeau de Couperin – 1er mvt
– KLUGHARDT – quintette Op.79 – 1er mvt
– ALAN-NIHIL – Soft Parade (création)
– TOMASI – Variations sur un thème corse
– GERSHWIN – Un américain à Paris (extraits)
– DANZI – quintette op.56 n°2 (mvt n°3 + 4)
– MOUSSORGSKY – Tableaux d’une exposition (extraits)
Quintette à vents Linos : Formés par les plus grands conservatoires supérieurs européens, ils proposent en musique de chambre depuis 2017 différents projets artistiques. Avec ses sonorités singulières, le quintette s’engage à transmettre à un large public les plus belles pièces de son répertoire intégrées à des programmes novateurs, transportant l’auditeur dans des univers riches et sensibles.
Les Musiciens : Anna KILLY-MORIN : flûte – Lise MARIAGE : clarinette – Romain JODY : basson – Victor OUZOUNOFF : cor – Guillaume RETAIL : hautbois
Formés par les plus grands conservatoires supérieurs européens, ils proposent en musique de chambre depuis 2017 différents projets artistiques.
Le samedi 19 septembre 2026
de 16h00 à 17h00
payant
Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits
Un Don Respectueux de 8€ par personne
vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)
Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T16:00:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00
église St Séverin rue des prètres St Séverin 75005 Paris
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