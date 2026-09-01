Quintette à Vents : Linos église St Séverin Paris

Informations pratiques

Flûte, Hautbois, Clarinette, Cor, Basson

– RAVEL – Ma Mère l’Oye (oeuvre complète) – Tombeau de Couperin – 1er mvt

– KLUGHARDT – quintette Op.79 – 1er mvt

– ALAN-NIHIL – Soft Parade (création)

– TOMASI – Variations sur un thème corse

– GERSHWIN – Un américain à Paris (extraits)

– DANZI – quintette op.56 n°2 (mvt n°3 + 4)

– MOUSSORGSKY – Tableaux d’une exposition (extraits)

Quintette à vents Linos : Formés par les plus grands conservatoires supérieurs européens, ils proposent en musique de chambre depuis 2017 différents projets artistiques. Avec ses sonorités singulières, le quintette s’engage à transmettre à un large public les plus belles pièces de son répertoire intégrées à des programmes novateurs, transportant l’auditeur dans des univers riches et sensibles.

Les Musiciens : Anna KILLY-MORIN : flûte – Lise MARIAGE : clarinette – Romain JODY : basson – Victor OUZOUNOFF : cor – Guillaume RETAIL : hautbois

Formés par les plus grands conservatoires supérieurs européens, ils proposent en musique de chambre depuis 2017 différents projets artistiques.

Le samedi 19 septembre 2026

de 16h00 à 17h00

payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T19:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T16:00:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00

église St Séverin rue des prètres St Séverin 75005 Paris



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