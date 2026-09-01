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Quintette à Vents : Linos église St Séverin Paris

samedi 19 septembre 2026 · église St Séverin · Paris

Quintette à Vents : Linos église St Séverin Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
église St Séverin
Adresse
rue des prètres St Séverin
Ville
75005 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text"><strong>Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits  </strong></p><p class="text"><strong>Un Don Respectueux de 8€ par personne</strong></p><p class="text"><strong>vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire) </strong></p><p class="text"><strong>Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!! </strong> </p>

Flûte, Hautbois, Clarinette, Cor, Basson

RAVEL – Ma Mère l’Oye (oeuvre complète) – Tombeau de Couperin – 1er mvt

KLUGHARDT – quintette Op.79 – 1er mvt

ALAN-NIHIL – Soft Parade (création)

TOMASI – Variations sur un thème corse

GERSHWIN – Un américain à Paris (extraits)

DANZI – quintette op.56 n°2 (mvt n°3 + 4)

MOUSSORGSKY – Tableaux d’une exposition (extraits)

Quintette à vents Linos : Formés par les plus grands conservatoires supérieurs européens, ils proposent en musique de chambre depuis 2017 différents projets artistiques. Avec ses sonorités singulières, le quintette s’engage à transmettre à un large public les plus belles pièces de son répertoire intégrées à des programmes novateurs, transportant l’auditeur dans des univers riches et sensibles.

Les Musiciens : Anna KILLY-MORIN : flûte – Lise MARIAGE : clarinette – Romain JODY : basson – Victor OUZOUNOFF : cor – Guillaume RETAIL : hautbois

Formés par les plus grands conservatoires supérieurs européens, ils proposent en musique de chambre depuis 2017 différents projets artistiques.
Le samedi 19 septembre 2026
de 16h00 à 17h00
payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits  

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire) 

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!  

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T16:00:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00

église St Séverin rue des prètres St Séverin  75005 Paris


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