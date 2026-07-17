Quinzaine littéraire : la littérature à la toulousaine, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

Quinzaine littéraire : la littérature à la toulousaine 17 septembre – 4 octobre Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T14:00:00+02:00 – 2026-09-17T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Du 17 septembre au 4 octobre, Toulouse Métropole et ses partenaires, l’Agence unique Culture Occitanie, les bibliothèques et la Cave Poésie de Toulouse organisent la 4e édition de la Quinzaine littéraire. De nombreuses rencontres d’auteurs et d’éditeurs sont proposées gratuitement dans les bibliothèques de Toulouse et de la métropole et à la Cave Poésie, sous forme de lectures, spectacles, ateliers et même de dégustations…

1 quinzaine, 3 temps forts, 23 rdv

Pour les professionnels du livre : jeudi 17 septembre – Journée professionnelle Agence unique Occitanie Culture – Médiathèque José Cabanis

A la rencontre des éditeurs : samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre – Bazar littéraire Chez René – La Cave Poésie

Les rendez-vous du livre : du 18 septembre au 4 octobre 21 rencontres gratuites en bibliothèques

Le programme dans les bibliothèques de Toulouse

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://bibliotheque.toulouse.fr/agenda?period=&events=Quinzaine+litt%C3%A9raire&date-start=&date-end= »}]

lectures, spectacles, ateliers et même de dégustations…