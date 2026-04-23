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Quiz bilingue Le Moulin d’Eymet Eymet

Quiz bilingue Le Moulin d’Eymet Eymet

Quiz bilingue Le Moulin d’Eymet Eymet dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Le Moulin d'Eymet

Adresse : 2 Quai de la Navigation

Ville : 24500 Eymet

Département : Dordogne

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 2 2 2 Tarif de base plein tarif

Eymet

Quiz bilingue

Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 18:00:00
fin : 2026-07-05 20:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Rejoignez-nous pour une soirée pleine de bonne humeur pour un quiz bilingue !
Les équipes peuvent compter jusqu’à 6 personnes.
Tous les bénéfices des entrées seront reversés à une association caritative.   .

Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 81 61 

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English : Quiz bilingue

L’événement Quiz bilingue Eymet a été mis à jour le 2026-06-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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