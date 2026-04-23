Quiz bilingue Le Moulin d’Eymet Eymet
Quiz bilingue Le Moulin d’Eymet Eymet dimanche 5 juillet 2026.
Eymet
Quiz bilingue
Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 18:00:00
fin : 2026-07-05 20:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Rejoignez-nous pour une soirée pleine de bonne humeur pour un quiz bilingue !
Les équipes peuvent compter jusqu’à 6 personnes.
Tous les bénéfices des entrées seront reversés à une association caritative. .
Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 81 61
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English : Quiz bilingue
L’événement Quiz bilingue Eymet a été mis à jour le 2026-06-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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