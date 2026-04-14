Quiz L’erreur a son mot à dire, La Turbine sciences, Annecy
Quiz L’erreur a son mot à dire, La Turbine sciences, Annecy samedi 23 mai 2026.
Quiz L’erreur a son mot à dire Samedi 23 mai, 19h00 La Turbine sciences Haute-Savoie
Entrée par la Place des Arts de Cran-Gevrier-Annecy. Accès libre dans la limite de la jauge autorisée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Que savons-nous vraiment de l’erreur : est-elle un échec… ou une étape essentielle pour avancer ? À travers ce quiz, explorez les grands flops, les idées reçues et la place de l’erreur dans notre société.
Testez vos connaissances et osez répondre… pas de sanction : l’erreur devient un terrain de jeu, de réflexion et de découverte.
La Turbine sciences Place Chorus 74960 Annecy Annecy 74960 Cran-Gevrier Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 85 46 74 30 http://laturbine.annecy.fr Bus ligne 1 – arrêt Chorus ; parking souterrain Chorus ; accès personnes à mobilité réduite
Que savons-nous vraiment de l’erreur : est-elle un échec… ou une étape essentielle pour avancer ? À travers ce quiz, explorez les grands flops, les idées reçues et la place de l’erreur dans notre et…
©La Turbine sciences
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