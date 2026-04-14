Quiz L’erreur a son mot à dire, La Turbine sciences, Annecy

Quiz L’erreur a son mot à dire Samedi 23 mai, 19h00 La Turbine sciences Haute-Savoie

Entrée par la Place des Arts de Cran-Gevrier-Annecy. Accès libre dans la limite de la jauge autorisée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Que savons-nous vraiment de l’erreur : est-elle un échec… ou une étape essentielle pour avancer ? À travers ce quiz, explorez les grands flops, les idées reçues et la place de l’erreur dans notre société.

Testez vos connaissances et osez répondre… pas de sanction : l’erreur devient un terrain de jeu, de réflexion et de découverte.

La Turbine sciences Place Chorus 74960 Annecy Annecy 74960 Cran-Gevrier Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 85 46 74 30 http://laturbine.annecy.fr Bus ligne 1 – arrêt Chorus ; parking souterrain Chorus ; accès personnes à mobilité réduite

Que savons-nous vraiment de l’erreur : est-elle un échec… ou une étape essentielle pour avancer ? À travers ce quiz, explorez les grands flops, les idées reçues et la place de l’erreur dans notre et…

©La Turbine sciences