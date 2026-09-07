Quiz musical, animé par Ricochet sonore, Bibliothèque Du Haillan, Le Haillan

Informations pratiques

Quiz musical, animé par Ricochet sonore Samedi 3 octobre, 18h00 Bibliothèque Du Haillan Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Quiz musical animé par Ricochet sonore

Samedi 3 octobre de 18h à 19h

Testez votre culture musicale à travers une diversité de thèmes. Nous passons des morceaux de musique, vous venez buzzer si vous avez la bonne réponse. Rire et mauvaise foi garantis !

Tout public · Durée 1h

Dans le cadre de la Nuit des Bibliothèques, programme complet surhttps://lalubi.lehaillan.fr/nuit-des-bibliotheques

Bibliothèque Du Haillan 30 rue de Los Heros 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557931131 https://lalubi.lehaillan.fr/ [{« link »: « https://lalubi.lehaillan.fr/nuit-des-bibliotheques »}]

Biblis en folie 2026

©Mathilde