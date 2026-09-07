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Quiz musical, animé par Ricochet sonore, Bibliothèque Du Haillan, Le Haillan

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Du Haillan · Le Haillan

Quiz musical, animé par Ricochet sonore, Bibliothèque Du Haillan, Le Haillan

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Du Haillan
Adresse
30 rue de Los Heros 33185 Le Haillan
Ville
33185 Le Haillan
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre et gratuite

Quiz musical, animé par Ricochet sonore Samedi 3 octobre, 18h00 Bibliothèque Du Haillan Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Quiz musical animé par Ricochet sonore
Samedi 3 octobre de 18h à 19h
Testez votre culture musicale à travers une diversité de thèmes. Nous passons des morceaux de musique, vous venez buzzer si vous avez la bonne réponse. Rire et mauvaise foi garantis !
Tout public · Durée 1h
Dans le cadre de la Nuit des Bibliothèques, programme complet surhttps://lalubi.lehaillan.fr/nuit-des-bibliotheques

Bibliothèque Du Haillan 30 rue de Los Heros 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557931131 https://lalubi.lehaillan.fr/ [{« link »: « https://lalubi.lehaillan.fr/nuit-des-bibliotheques »}]
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©Mathilde

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