Quiz musical, animé par Ricochet sonore, Bibliothèque Du Haillan, Le Haillan
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Du Haillan · Le Haillan
Informations pratiques
Quiz musical, animé par Ricochet sonore Samedi 3 octobre, 18h00 Bibliothèque Du Haillan Gironde
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00
Quiz musical animé par Ricochet sonore
Samedi 3 octobre de 18h à 19h
Testez votre culture musicale à travers une diversité de thèmes. Nous passons des morceaux de musique, vous venez buzzer si vous avez la bonne réponse. Rire et mauvaise foi garantis !
Tout public · Durée 1h
Dans le cadre de la Nuit des Bibliothèques, programme complet surhttps://lalubi.lehaillan.fr/nuit-des-bibliotheques
Bibliothèque Du Haillan 30 rue de Los Heros 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557931131 https://lalubi.lehaillan.fr/ [{« link »: « https://lalubi.lehaillan.fr/nuit-des-bibliotheques »}]
Biblis en folie 2026
©Mathilde
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