Informations pratiques

Haguenau

QUIZ Star Wars

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-20 19:45:00

fin : 2026-08-20 22:45:00

Date(s) :

2026-08-20

Padawans, Jedi et Sith, préparez-vous à tester vos connaissances sur la galaxie très, très lointaine ! Films, personnages, planètes, répliques cultes… Saurez-vous maîtriser la Force et remporter la victoire ?

Padawans, Jedi et Sith, préparez-vous à tester vos connaissances sur la galaxie très, très lointaine !

Films, personnages, planètes, répliques cultes… Saurez-vous maîtriser la Force et remporter la victoire ?

N’hésitez pas à venir avec vos plus beaux accessoires !

+ 1 pts pour les équipes qui nous feront rêver !

Rendez-vous dans le bar à jeux de société de Haguenau La Mauvaise Joueuse.

Equipe de 2 à 8 personnes.

L’animation débutera à 20h30.

Nous demandons aux participants d’arriver vers 19h45 au plus tard pour le bon déroulement de l’animation.

Merci de préciser

– le nombre de personnes

– votre horaire d’arrivée

– votre Nom et Prénom

– votre numéro de téléphone

Le quiz se déroule en équipe, il y a environ 40 questions.

Le quiz est par écrit (pas de rapidité).

Vous aurez un animateur tout au long de la soirée.

Boissons et petite restauration en continu.

Et un petit cadeau pour les gagnants !

Au bar à jeux La Mauvaise Joueuse On gagne toujours à passer un bon moment !

PS: Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements !

Que la Force soit avec vous ! .

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com

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English :

Padawans, Jedi, and Sith, get ready to test your knowledge of the galaxy far, far away! Movies, characters, planets, iconic lines… Can you master the Force and claim victory?

L’événement QUIZ Star Wars Haguenau a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau