Quizz de culture générale pour adultes, Médiathèque Jean Arambel, Offranville

Informations pratiques

Quizz de culture générale pour adultes Vendredi 2 octobre, 15h00 Médiathèque Jean Arambel Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T16:00:00+02:00

Ouverte à tous et gratuite, cette animation vise à vous remuer les méninges à travers une multitude de questions, sur des thèmes tout aussi variés.

Convivialité garantie comme lors de chaque rendez-vous offert par la médiathèque municipale d’Offranville!

Médiathèque Jean Arambel Avenue de la Hétraie, 76550 Offranville, France Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie 0235044817 https://mediathequeoffranville.opac-x.fr/

Biblis en folie 2026

©MairieOffranville-Y.Leroux