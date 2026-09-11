Quizz de culture générale pour adultes, Médiathèque Jean Arambel, Offranville
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Jean Arambel · Offranville
Informations pratiques
Quizz de culture générale pour adultes Vendredi 2 octobre, 15h00 Médiathèque Jean Arambel Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T16:00:00+02:00
Ouverte à tous et gratuite, cette animation vise à vous remuer les méninges à travers une multitude de questions, sur des thèmes tout aussi variés.
Convivialité garantie comme lors de chaque rendez-vous offert par la médiathèque municipale d’Offranville!
Médiathèque Jean Arambel Avenue de la Hétraie, 76550 Offranville, France Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie 0235044817 https://mediathequeoffranville.opac-x.fr/
Biblis en folie 2026
©MairieOffranville-Y.Leroux
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