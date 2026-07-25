[Salon du bien-être] Rue Louis Loucheur Offranville

Informations pratiques

Offranville

[Salon du bien-être]

Rue Louis Loucheur Espace Guy de Maupassant Offranville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-06

Découvrez la première édition du Salon du Bien-Être d’Offranville, un week-end placé sous le signe de la détente, de la prévention santé et du bien-être. Une trentaine de professionnels de la région dieppoise seront réunis pour vous faire découvrir leurs pratiques, partager leurs conseils et proposer des animations autour du bien-être et de la santé.

L’invitée d’honneur de cette rencontre Fibromyalgie Le Collectif En Action. Une tombola solidaire sera organisée au profit de l’association, les bénéfices lui étant intégralement reversés.

Entrée gratuite .

Rue Louis Loucheur Espace Guy de Maupassant Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 17 13 41 44 guillaumesophrologue@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Salon du bien-être]

L’événement [Salon du bien-être] Offranville a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie