Quizz pour tous à l’école d’antan suivi d’un goûter offert # JEP 2026 Musée de l’École Publique Ollioules
dimanche 20 septembre 2026 · Musée de l'École Publique · Ollioules
Informations pratiques
Ollioules
Quizz pour tous à l’école d’antan suivi d’un goûter offert # JEP 2026
Musée de l’École Publique 1 rue Anatole France Ollioules Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
A découvrir en famille !
.
Musée de l’École Publique 1 rue Anatole France Ollioules 83190 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 85 15 68 03 musees@ollioules.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Quiz for everyone: School Days of Yesteryear, followed by a complimentary snack #JEP 2026
A great outing for the whole family!
L’événement Quizz pour tous à l’école d’antan suivi d’un goûter offert # JEP 2026 Ollioules a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
À voir aussi à Ollioules (Var)
- Visite guidée de l’exploitation horticole Valbray, Pépinière horticole Valbray, Ollioules 18 septembre 2026
- Escape game au Musée de la clef et de la serrure, Musée de la clef et de la serrure, Ollioules 18 septembre 2026
- Concert du Patrimoine Duo Lyra Harpe et mandoline # JEP 2026 Église Saint-Laurent Ollioules 18 septembre 2026
- Concert Balade musicale par Christian Fromentin dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Maison du Patrimoine Centre d’Interprétation du Patrimoine Métropolitain Ollioules 19 septembre 2026
- Exposition Un Monde Tourné Daniel CARREY, Tourneur sur bois #JEP 2026 Galerie de l’Olivier Echos d’Art Ollioules 19 septembre 2026