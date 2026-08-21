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Quizz pour tous à l’école d’antan suivi d’un goûter offert # JEP 2026 Musée de l’École Publique Ollioules

dimanche 20 septembre 2026 · Musée de l'École Publique · Ollioules

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Musée de l'École Publique
Adresse
1 rue Anatole France
Ville
83190 Ollioules
Département
Var
Tarif

Ollioules

Quizz pour tous à l’école d’antan suivi d’un goûter offert # JEP 2026

Musée de l’École Publique 1 rue Anatole France Ollioules Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

A découvrir en famille !
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Musée de l’École Publique 1 rue Anatole France Ollioules 83190 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 85 15 68 03  musees@ollioules.fr

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English : Quiz for everyone: School Days of Yesteryear, followed by a complimentary snack #JEP 2026

A great outing for the whole family!

L’événement Quizz pour tous à l’école d’antan suivi d’un goûter offert # JEP 2026 Ollioules a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Provence Méditerranée

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