R.O.B.I.N Comédie CDN de Reims Reims

R.O.B.I.N

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 19:00:00

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05 2026-05-06

Tout public

Texte Clémence Barbier, Paul Moulin, Maïa Sandoz • Mise en scène Maïa Sandoz

Réécriture de Robin des bois, ce spectacle est un conte de notre temps qui aborde des questions de justice sociale. Dans R.O.B.I.N, une sœur et son frère, Christabelle et Robin, grandissent dans une famille pauvre, bien obligée de voler pour avoir de quoi se mettre sous la dent. Avec force et espoir, cette fable comique montre aux jeunes et aux moins jeunes le monde tel qu’il est, et invite à l’action. Maïa Sandoz met en scène une histoire de lutte des classes, de résistance face aux inégalités quant à la répartition des richesses, et révèle qu’il est possible d’agir et de gagner contre l’injustice. Au cœur d’une sublime scénographie, habile et presque magique, les acteurs-narrateurs s’investissent dans un jeu généreux, physique et renversant.

Vous trouvez qu’on exagère ? Que dans la vraie vie, l’injustice ne peut pas être aussi grande ? Vous vous dites, “ok en tout cas ça ne peut pas être pire” Vous le pensez ? Sérieusement ? Attendez, l’histoire ne s’arrête pas là… Extrait R.O.B.I.N

Lieu Comédie (Petite salle)

Tout public dès 8 ans

Durée 1h .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

English : R.O.B.I.N

