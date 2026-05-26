RACAPYR 10ÈME ÉDITION Saint-Bertrand-de-Comminges

Saint-Bertrand-de-Comminges

RACAPYR 10ÈME ÉDITION

CAMPING ES PIBOUS Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 16:00:00

fin : 2026-09-13 11:00:00

Date(s) :

2026-09-12

RA.CA.PYR (12-13 sept. 2026, Haute-Garonne) rando libre (cheval, attelage, vélo, marche, cani) avec arrivée samedi au camping Es Pibous à Saint-Bertrand-de-Comminges. Soirée conviviale, restaurant Chez Simone , hébergement sur place. Autonomie, partage et esprit Pyrénées au cœur de l’événement.

Le RA.CA.PYR, Rassemblement des Cavaliers et Attelages Pyrénéens se déroulera du 12 au 13 septembre 2026 dans la Haute-Garonne (31).

Notre manifestation depuis sa création en 2017 à pour volonter de rassembler, chaque année, TOUJOURS le second week-end de septembre, des cavaliers, des meneurs, des cyclistes, des marcheurs, et des cani-randonneurs, amoureux des Pyrénées, pour une soirée festive, dans un lieu différent de nos belles montagnes.

Cette 10ème édition, vous permettra de randonner autour du Mont-Saint-Michel de la Haute-Garonne, la Cathédrale de SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES. Chaque participant organise son itinéraire, sur une journée, un week-end, une semaine, en randonnant à son rythme. Une seule obligation arriver à notre lieu de bivouac éphémère le samedi en fin d’après-midi afin de partager ce moment unique, où les valeurs de partage, simplicité, plaisir de randonner et créer son chemin raisonnent dans chaque discussion.

Cette année le RA.CA.PYR pose ses sacoches au Camping Es Pibous à Saint-Bertrand-de-Comminges (31510). Notre équipe vous attendra afin de vous aider à vous installer en bungalow, ou en tente/camping-car/van aménagé, au choix, vos chevaux seront hébergés sur place. Viendra ensuite le temps de notre apéritif d’accueil avec une petite surprise et un dîner convivial au restaurant Chez Simone , les aventures de chacun laisseront des souvenirs incroyables.

Le RA.CA.PYR ne rime pas avec Rallye, ni avec surconsommation. Il rime avec autonomie, chacun à son niveau, chacun avec ses rêves. L’association organisatrice l’Association des Randonneurs Cavaliers du Savès (ARCS RIEUMES) sera à vos côtés pour vous aider à organiser votre week-end, vous pourrez même si vous le souhaiter accompagner ses membres dès le samedi 12 au matin, retour le lendemain si vous le souhaitez. Cette expérience unique vous fera découvrir que Randonner conduit à l’essentiel, et c’est avec des étoiles plein les yeux que vous deviendrez Racapyrien. .

CAMPING ES PIBOUS Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 6 43 02 62 35 racapyr@gmail.com

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English :

RA.CA.PYR (Sept. 12-13, 2026, Haute-Garonne): free trail ride (horse, carriage, bike, walk, cani) with arrival Saturday at Es Pibous campsite in Saint-Bertrand-de-Comminges. Evening entertainment, Chez Simone restaurant, accommodation on site. Autonomy, sharing and Pyrenean spirit at the heart of the event.

L’événement RACAPYR 10ÈME ÉDITION Saint-Bertrand-de-Comminges a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE