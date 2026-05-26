Racines spectacle de marionnettes avec sha presseq Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
Racines spectacle de marionnettes avec sha presseq Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne samedi 3 octobre 2026.
Bayonne
Racines spectacle de marionnettes avec sha presseq
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 11 – 11 – 17 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03 15:40:00
Date(s) :
2026-10-03
Spectacle de marionnettes Au creux de la nuit ancestrale, où le vent murmure des secrets au feuillage, un chant s’élève. C’est l’appel de Sha, tisseuse de songes, qui invite les âmes à écouter le frémissement du monde. Là, entre terre et ciel, entre ombre et lumière, des marionnettes s’animent…ici, le feu craque, l’eau clapote, l’air frémit. La nature elle-même écoute l’éveil d’une petite fille nommée Lumita. Au grès de ses rencontres avec le grand chêne, l’ourse, la renarde, le hibou, l’écureuil et le héron, l’enfant se découvre, s’élève et s’émerveille. .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr
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L’événement Racines spectacle de marionnettes avec sha presseq Bayonne a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Bayonne
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