Raconte-moi une histoire, Esvres
Raconte-moi une histoire, Esvres mercredi 7 janvier 2026.
Raconte-moi une histoire
43 Rue Nationale Esvres Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-07 16:30:00
fin : 2026-01-07
Date(s) :
2026-01-07
Venez écouter des histoires…
Deux bénévoles de la médiathèque offriront aux enfants de 3 à 6 ans une heure du conte sur la thématique de la galette .
Cette séance sera suivie d’un petit atelier créatif.
Mercredi 7 janvier 2026
16h30
Animation gratuite.
Venez écouter des histoires…
Deux bénévoles de la médiathèque offriront aux enfants de 3 à 6 ans une heure du conte sur la thématique de la galette .
Cette séance sera suivie d’un petit atelier créatif.
Mercredi 7 janvier 2026
16h30
Animation gratuite. .
43 Rue Nationale Esvres 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 72 45 mediatheque.esvres@tourainevalleedelindre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and listen to stories…
Two mediatheque volunteers will offer children aged 3 to 6 a story hour on the theme of Forest Animals .
This session will be followed by a creative workshop.
Wednesday, July 2, 2025
16h30
Free entertainment.
Information: 0247657245
L’événement Raconte-moi une histoire Esvres a été mis à jour le 2025-12-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme