Raconte-moi une histoire, Esvres

Venez écouter des histoires…

Deux bénévoles de la médiathèque offriront aux enfants de 3 à 6 ans une heure du conte sur la thématique de la galette .

Cette séance sera suivie d’un petit atelier créatif.

Mercredi 7 janvier 2026

16h30

Animation gratuite.

43 Rue Nationale Esvres 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 72 45 mediatheque.esvres@tourainevalleedelindre.fr

English :

Come and listen to stories…

Two mediatheque volunteers will offer children aged 3 to 6 a story hour on the theme of Forest Animals .

This session will be followed by a creative workshop.

Wednesday, July 2, 2025

16h30

Free entertainment.

Information: 0247657245

