Racontines CAUTERETS Cauterets
mercredi 22 juillet 2026 · CAUTERETS · Cauterets
Informations pratiques
Cauterets
Racontines
CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:15:00
fin : 2026-07-22 11:15:00
Date(s) :
2026-07-22
Les Racontines de Sabine
Pour partager des histoires et des comptines le pastoralisme, Qui es-tu, bergère ?
Séance de lectures et comptines à destination des petits (0-6 ans), afin de leur proposer une première approche des livres et de la lecture.
S’ils ne savent pas lire, les petits savent regarder, écouter et observer tout un monde qui leur ouvre les portes de l’imaginaire.
Manifestation gratuite organisée dans le cadre de l’opération départementale Premières Pages
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CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96
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English :
Sabine’s Storytime
To share stories and nursery rhymes: « Pastoral Life, » « Who Are You, Shepherdess? »
A storytime and nursery rhyme session for little ones (ages 0–6), designed to introduce them to books and reading.
Even if they can’t read yet, little ones know how to look, listen, and observe a whole world that opens the doors to their imagination.
Free event organized as part of the departmental initiative “Premières Pages”
L’événement Racontines Cauterets a été mis à jour le 2026-07-06 par OT de Cauterets|CDT65
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