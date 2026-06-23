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AGENDA · Cauterets

Vide-grenier Esplanade des Œufs Cauterets

dimanche 12 juillet 2026 · Esplanade des Œufs · Cauterets

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Esplanade des Œufs
Adresse
CAUTERETS
Ville
65110 Cauterets
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Cauterets

Vide-grenier

Esplanade des Œufs CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 08:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Vide-grenier au profit du Secours Catholique.
Tarif exposant: 3€ le mètre.
Accueil à partir de 07h00, café offert.
Snack et buvette sur place. Informations et inscriptions cauterets@secours-catholique.org.
06 45 99 33 16
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Esplanade des Œufs CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 45 99 33 16 

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English :

Yard sale to benefit Secours Catholique.
Exhibitor fee: 3? per meter.
Doors open at 7:00 a.m.; free coffee.
Snacks and refreshments available on site. For information and registration: cauterets@secours-catholique.org.
06 45 99 33 16

L’événement Vide-grenier Cauterets a été mis à jour le 2026-06-23 par OT de Cauterets|CDT65

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