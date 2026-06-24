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AGENDA · Cauterets

Visite de ville CAUTERETS Cauterets

mardi 7 juillet 2026 · CAUTERETS · Cauterets

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
CAUTERETS
Adresse
2 Place Maréchal Foch
Ville
65110 Cauterets
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Cauterets

Visite de ville

CAUTERETS 2 Place Maréchal Foch Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:30:00
fin : 2026-07-07 12:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Visite gratuite (Festival Caoutarès) Rivedroite aux origines du village agro-pastoral et thermal aux hôtels typiques et le vieux quartier
  .

CAUTERETS 2 Place Maréchal Foch Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 50 50 

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English :

Free Tour (Caoutarès Festival) %AB Rivedroite: The Origins of This Agro-Pastoral and Spa Village, with Its %F4Typical Hotels and Old Quarter %BB

L’événement Visite de ville Cauterets a été mis à jour le 2026-06-25 par OT de Cauterets|CDT65

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