Présentation/Discussion/Dédicace avec Jean-Paul ABADIE CAUTERETS Cauterets

Cauterets

Présentation/Discussion/Dédicace avec Jean-Paul ABADIE

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 16:00:00

fin : 2026-07-07 19:00:00

Date(s) :

2026-07-07

La Médiathèque accueille Jean-Paul Abadie, auteur Bigourdan qui nous présentera ses ouvrages Jean le dernier paysan face aux Pyrénées et Au pas de Jean et de ses vaches gasconnes des Pyrénées . Récits qui retracent l’évolution du monde rural pyrénéen.

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CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 50 34

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English :

The Media Center welcomes Jean-Paul Abadie, an author from Bigorre, who will present his books: Jean, the Last Farmer Facing the Pyrenees and In the Footsteps of Jean and His Gascon Cows of the Pyrenees. These stories chronicle the evolution of rural life in the Pyrenees.

L’événement Présentation/Discussion/Dédicace avec Jean-Paul ABADIE Cauterets a été mis à jour le 2026-06-23 par OT de Cauterets|CDT65