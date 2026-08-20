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Racontines, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing

samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque Andrée Chedid · Tourcoing

Racontines, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Andrée Chedid
Adresse
156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 4 à 7 ans.

Racontines Samedi 17 octobre, 16h00 Médiathèque Andrée Chedid Nord

Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 4 à 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T16:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:45:00+02:00
Fin : 2026-10-17T16:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:45:00+02:00

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre
Une heure du conte pour les enfants. De belles histoires, mises en image, en couleur et en lumière par nos conteuses.

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