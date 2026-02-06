RACONTINES MUSICALES Puissalicon

RACONTINES MUSICALES

23 avenue de Beziers Puissalicon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Réservé aux enfants à partir de 6 mois jusqu’à 3 ans, venez découvrir des comptines et des instruments d’éveil musical à 10h30 à la médiathèque.

+33 4 67 28 11 76 mediatheque@puissalicon.fr

English :

For children aged 6 months to 3 years, come and discover nursery rhymes and musical instruments at 10:30 am at the mediatheque.

