Racontines pour les petits, Médiathèque Raymond Queneau, Juvisy-sur-Orge
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Raymond Queneau · Juvisy-sur-Orge
Informations pratiques
Racontines pour les petits Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Raymond Queneau Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Lectures pour les petits par l’association Lire et faire lire
Médiathèque Raymond Queneau Place Jean Durix 91260 Juvisy-sur-Orge Juvisy-sur-Orge 91260 Essonne Île-de-France 01 69 57 82 00 https://www.mediathequesludotheques.grandorlyseinebievre.fr Implantée dans la rue piétonne, la médiathèque est un véritable lieu de vie, de découverte et de partage, ouvert à toutes et à tous.
Biblis en folie 2026
© Réseau des médiathèques et des ludothèques Grand-Orly Seine Bièvre
À voir aussi à Juvisy-sur-Orge (Essonne)
- Visite guidée de l’église Notre Dame de France de Juvisy, Église Notre-Dame-de-France, Juvisy-sur-Orge 19 septembre 2026
- Comptoir numérique, Médiathèque Raymond Queneau, Juvisy-sur-Orge 3 octobre 2026
- Grande braderie, Médiathèque Raymond Queneau, Juvisy-sur-Orge 3 octobre 2026
- Atelier de médiation animale, Médiathèque Raymond Queneau, Juvisy-sur-Orge 3 octobre 2026
- Concert Big Bruce and the Retro Kids, Médiathèque Raymond Queneau, Juvisy-sur-Orge 3 octobre 2026