Radio Banane, Parc des Droits de l’Homme, Nantes
Radio Banane, Parc des Droits de l’Homme, Nantes samedi 20 juin 2026.
Radio Banane Samedi 20 juin, 14h30 Parc des Droits de l’Homme Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T14:30:00+02:00 – 2026-06-20T15:10:00+02:00
Fin : 2026-06-20T14:30:00+02:00 – 2026-06-20T15:10:00+02:00
Au cœur de la jungle, Aristote le petit singe fait une surprenante découverte et décide de lancer une radio-pirate. Cette dernière devient vite un phénomène planétaire… Imaginé comme une expérience théâtrale immersive, ce spectacle pour enfant est tiré du livre de Clémentine Mélois et Rudy Spiessert.
Places limitées
À partir de 6 ans
Parc des Droits de l’Homme 115 rue du 4 Août 1789 Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Au cœur de la jungle, Aristote le petit singe fait une surprenante découverte et décide de lancer une radio-pirate. Cette dernière devient vite un phénomène planétaire…
© Pierre Acobas
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