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Radio Banane, Parc des Droits de l’Homme, Nantes

Radio Banane, Parc des Droits de l’Homme, Nantes

Radio Banane, Parc des Droits de l’Homme, Nantes samedi 20 juin 2026.

Lieu : Parc des Droits de l’Homme

Adresse : 115 rue du 4 Août 1789

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Radio Banane Samedi 20 juin, 19h30 Parc des Droits de l’Homme Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T19:30:00+02:00 – 2026-06-20T20:10:00+02:00
Fin : 2026-06-20T19:30:00+02:00 – 2026-06-20T20:10:00+02:00

Au cœur de la jungle, Aristote le petit singe fait une surprenante découverte et décide de lancer une radio-pirate. Cette dernière devient vite un phénomène planétaire… Imaginé comme une expérience théâtrale immersive, ce spectacle pour enfant est tiré du livre de Clémentine Mélois et Rudy Spiessert.

Places limitées
À partir de 6 ans

Parc des Droits de l’Homme 115 rue du 4 Août 1789 Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Au cœur de la jungle, Aristote le petit singe fait une surprenante découverte et décide de lancer une radio-pirate. Cette dernière devient vite un phénomène planétaire…

© Pierre Acobas

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