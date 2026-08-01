Radio Tutti + Kodac La Mutante Lannion
jeudi 20 août 2026 · La Mutante · Lannion
Informations pratiques
Lannion
Radio Tutti + Kodac
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
RADIO TUTTI 20h
Musiques traditionnelles du Sud de l’Italie et de Galice viennent se te´lescoper avec les arrangements e´piques dont le groupe a le secret, insufflant de nouvelles influences re´trofuturistes venues de musiques de transe du monde entier. Et la recette s’applique e´galement avec bonheur a` un soupc¸on de lingua franca (ancienne langue ve´hiculaire parle´e dans le pourtour me´diterrane´en) propose´ par la plume de Dje´ Baleti.
En lame de fond, Radio Tutti conserve la volonte´ d’inverser la tendance ou` les musiques populaires seraient approprie´es par des musicien.ne.s savant.e.s… Dans leur monde, les interpre`tes de haut-vol sont habite´.e.s par des chansons et des rythmes traditionnels pour se connecter aux a^mes et aux corps des danseur.se.s !
KODAC 22h
Kodac est un jeune DJ breton en pleine émergence, animé par une passion sincère pour la musique et le partage. Curieux et éclectique, il explore une large palette de styles, tout en laissant une place particulière à la techno, la pop et à l’électro.
Tout juste lancé dans l’aventure, Kodac construit progressivement son univers sonore, mêlant énergie, rythme et émotions pour faire vibrer le public.
Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00
Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Radio Tutti + Kodac Lannion a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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