Raid des Catalaunes Grand Jard Châlons-en-Champagne

Raid des Catalaunes

Grand Jard Avenue du Maréchal Leclerc Châlons-en-Champagne Marne

Début : 2026-04-25 08:00:00

fin : 2026-04-25

2026-04-25

Tout public

Le Raid des Catalaunes est de retour pour la 2ème édition !

Par équipe de 2, hommes, femmes ou mixte… c’est vous qui choisissez !

Au programme

– 11 Km de course à pied.

– 4 Km de canoë sur le mau.

– 18 Km de VTT.

– Tir à l’arc.

Le tout depuis le jard !

Des surprises vous attendent… cadeau pour chaque participant et de nombreux et très beaux lots pour les podiums hommes, femmes et mixtes.

Inscrivez-vous sans attendre !! .

