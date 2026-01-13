Raid des Catalaunes Grand Jard Châlons-en-Champagne
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Début : 2026-04-25 08:00:00
fin : 2026-04-25
2026-04-25
Le Raid des Catalaunes est de retour pour la 2ème édition !
Par équipe de 2, hommes, femmes ou mixte… c’est vous qui choisissez !
Au programme
– 11 Km de course à pied.
– 4 Km de canoë sur le mau.
– 18 Km de VTT.
– Tir à l’arc.
Le tout depuis le jard !
Des surprises vous attendent… cadeau pour chaque participant et de nombreux et très beaux lots pour les podiums hommes, femmes et mixtes.
Inscrivez-vous sans attendre !! .
Grand Jard Avenue du Maréchal Leclerc Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est les4ellesmarnaises@gmail.com
