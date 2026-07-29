Informations pratiques

Jullianges

Raid des pèlerins randonnée et spectacle équestre

Hippodrome de Lachamp Gilbert Best Jullianges Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

En ouverture du Raid des Pèlerins, venez participer à la randonnée pédestre organisée au départ de l’hippodrome (10 km).

Elle sera suivie par la cérémonie d’ouverture à 17h30 et d’un spectacle équestre.

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Hippodrome de Lachamp Gilbert Best Jullianges 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 2er2a@free.fr

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English :

To kick off the Raid des P%E8lerins, come join the 10-km hike starting at the racetrack.

This will be followed by the opening ceremony at 5:30 p.m. and an equestrian show.

L’événement Raid des pèlerins randonnée et spectacle équestre Jullianges a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay