Rail et Modélisme en Cévennes, Espace André Chamson, Alès
Rail et Modélisme en Cévennes, Espace André Chamson, Alès lundi 20 avril 2026.
Rail et Modélisme en Cévennes 20 – 29 avril Espace André Chamson Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T09:30:00+02:00 – 2026-04-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00
Espace André Chamson 2 boulevard Louis Blanc, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 67 85 60 11 »}]
Retrouvez divers réseaux de modèles réduits ferroviaires aux échelles HO – HO et N. Exposition Train
À voir aussi à Alès (Gard)
- CHARBON PELOUSSE PARADISE Ales 16 avril 2026
- Opéra à voir et à entendre, Le Capitole, Alès 16 avril 2026
- LES BONOBOS PELOUSSE PARADISE Ales 17 avril 2026
- RGO vide son dressing, Urban Parc, Alès 18 avril 2026
- Radio Grille Ouverte vide son dressing, Urban Parc, Alès 18 avril 2026