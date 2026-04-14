Rail et Modélisme en Cévennes, Espace André Chamson, Alès

Rail et Modélisme en Cévennes 20 – 29 avril Espace André Chamson Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T09:30:00+02:00 – 2026-04-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00

Espace André Chamson 2 boulevard Louis Blanc, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 67 85 60 11 »}]

Retrouvez divers réseaux de modèles réduits ferroviaires aux échelles HO – HO et N. Exposition Train