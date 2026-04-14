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Rail et Modélisme en Cévennes, Espace André Chamson, Alès

Rail et Modélisme en Cévennes, Espace André Chamson, Alès

Rail et Modélisme en Cévennes, Espace André Chamson, Alès lundi 20 avril 2026.

Lieu : Espace André Chamson

Adresse : 2 boulevard Louis Blanc, 30100 Alès

Ville : 30100 Alès

Département : Gard

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Rail et Modélisme en Cévennes 20 – 29 avril Espace André Chamson Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T09:30:00+02:00 – 2026-04-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00

Espace André Chamson 2 boulevard Louis Blanc, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 67 85 60 11 »}]
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