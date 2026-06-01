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Raisin & trottinettes, Château de Fourques, Juvignac

Raisin & trottinettes, Château de Fourques, Juvignac

Raisin & trottinettes, Château de Fourques, Juvignac samedi 6 juin 2026.

Lieu : Château de Fourques

Adresse : 1024 route de Lavérune 34990 Juvignac

Ville : 34990 Juvignac

Département : Hérault

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Raisin & trottinettes Samedi 6 juin, 10h00, 17h00 Château de Fourques Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Au programme :

Une balade unique en trottinettes électriques dans les vignes.

Puis une dégustation de 6 vins accompagnés d’une planche de tapas.

durée ≃ 2h

Château de Fourques 1024 route de Lavérune 34990 Juvignac Juvignac 34990 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « fourques@netcourrier.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0467479087 »}]
Escapade en trottinettes électriques dans le vignoble et dégustation de vins.

DR

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