Raisin & trottinettes, Château de Fourques, Juvignac
Raisin & trottinettes, Château de Fourques, Juvignac samedi 6 juin 2026.
Raisin & trottinettes Samedi 6 juin, 10h00, 17h00 Château de Fourques Hérault
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Au programme :
Une balade unique en trottinettes électriques dans les vignes.
Puis une dégustation de 6 vins accompagnés d’une planche de tapas.
durée ≃ 2h
Château de Fourques 1024 route de Lavérune 34990 Juvignac Juvignac 34990 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « fourques@netcourrier.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0467479087 »}]
Escapade en trottinettes électriques dans le vignoble et dégustation de vins.
DR
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