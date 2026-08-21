Rallye ASPG Gauriac, Mairie de Gauriac, Francicot
dimanche 20 septembre 2026 · Mairie de Gauriac · Francicot
Informations pratiques
Rallye ASPG Gauriac Dimanche 20 septembre, 09h00 Mairie de Gauriac Gironde
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Partez pour une randonnée ludique à la découverte de l’histoire du village. Tout au long du parcours, 38 questions vous inviteront à explorer son passé économique et culturel, tout en observant les paysages et le patrimoine qui témoignent de son évolution au fil des siècles.
Mairie de Gauriac 7 route de la Gabare 33710 Gauriac Francicot 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557648008
Randonnée avec 38 questions liées au passé économique et culturel du village.
©Mairie
À voir aussi à Francicot (Gironde)
- Visite de l’église Saint-Pierre à Gauriac, Église Saint-Pierre, Francicot 19 septembre 2026
- Visite guidée du site militaire du Mugron, Mugron, Francicot 19 septembre 2026
- Spectacle de la Compagnie Les Lubies : Terre !, Mairie de Gauriac, Francicot 19 septembre 2026
- Conférence sur les sous-marins poseurs de mines, Mairie de Gauriac, Francicot 19 septembre 2026