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Rallye ASPG Gauriac, Mairie de Gauriac, Francicot

dimanche 20 septembre 2026 · Mairie de Gauriac · Francicot

Rallye ASPG Gauriac, Mairie de Gauriac, Francicot

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie de Gauriac
Adresse
7 route de la Gabare 33710 Gauriac
Ville
33710 Francicot
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Rallye ASPG Gauriac Dimanche 20 septembre, 09h00 Mairie de Gauriac Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Partez pour une randonnée ludique à la découverte de l’histoire du village. Tout au long du parcours, 38 questions vous inviteront à explorer son passé économique et culturel, tout en observant les paysages et le patrimoine qui témoignent de son évolution au fil des siècles.

Mairie de Gauriac 7 route de la Gabare 33710 Gauriac Francicot 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557648008
Randonnée avec 38 questions liées au passé économique et culturel du village.

©Mairie

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