Rallye ASPG Gauriac, Mairie de Gauriac, Francicot

Informations pratiques

Rallye ASPG Gauriac Dimanche 20 septembre, 09h00 Mairie de Gauriac Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Partez pour une randonnée ludique à la découverte de l’histoire du village. Tout au long du parcours, 38 questions vous inviteront à explorer son passé économique et culturel, tout en observant les paysages et le patrimoine qui témoignent de son évolution au fil des siècles.

Mairie de Gauriac 7 route de la Gabare 33710 Gauriac Francicot 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557648008

Randonnée avec 38 questions liées au passé économique et culturel du village.

©Mairie