Tombebœuf

Rallye carto de la Rose des vents

Centre-ville Tombebœuf Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Le départ est à 9h et les circuits se déroulent sur plusieurs communes limitrophes pendant toute la journée.

Course d’orientation en véhicules anciens ! .

Centre-ville Tombebœuf 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 80 68 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rallye carto de la Rose des vents

L’événement Rallye carto de la Rose des vents Tombebœuf a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne