Rallye carto de la Rose des vents Tombebœuf
Rallye carto de la Rose des vents Tombebœuf samedi 25 avril 2026.
Tombebœuf
Rallye carto de la Rose des vents
Centre-ville Tombebœuf Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Le départ est à 9h et les circuits se déroulent sur plusieurs communes limitrophes pendant toute la journée.
Course d’orientation en véhicules anciens ! .
Centre-ville Tombebœuf 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 80 68 91
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English : Rallye carto de la Rose des vents
L’événement Rallye carto de la Rose des vents Tombebœuf a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne