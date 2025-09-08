Rallye d’Aumale 2026 Apremont

Rallye d’Aumale 2026

Rue de Verneuil Apremont Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

AUTO, POLO, RÉTRO… CASINO !

Les 18 & 19 avril 2026, le Rallye d’Aumale revient pour une édition pleine de panache, de passion… et d’un brin d’audace.

Cette année, la mise est belle

-Bugatti à l’honneur pour les amateurs de puissance et d’élégance

-Soirée Casino Gatsby dans une ambiance folle des années 20 ( jetons fournis )

-Parade aérienne lever les yeux, rêver plus haut

Et toujours, ce rallye unique mêlant chic, convivialité et décontraction, dans un cadre d’exception .

Rue de Verneuil Apremont 60300 Oise Hauts-de-France +33 6 61 59 71 19 inscriptions@clubdaumale.org

English :

AUTO, POLO, RETRO? CASINO!

On April 18 & 19, 2026, the Rallye d?Aumale returns for an edition full of panache, passion? and a touch of daring.

German :

AUTO, POLO, RETRO? CASINO!

Am 18. und 19. April 2026 findet die Rallye d’Aumale erneut statt, diesmal mit viel Schwung, Leidenschaft und einem Hauch von Kühnheit.

Italiano :

AUTO, POLO, RETRO? CASINO!

Il 18 e 19 aprile 2026, il Rallye d’Aumale torna per un’altra edizione ricca di brio, passione e un pizzico di audacia.

Espanol :

¿COCHE, POLO, RETRO? ¡CASINO!

Los días 18 y 19 de abril de 2026, el Rallye d’Aumale vuelve para otra edición llena de garbo, pasión… y un toque de audacia.

