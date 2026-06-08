Rallye des Drôles (dès 7 ans) de la Pointe de Chassiron chasse au trésor grandeur nature et animée Pointe de Chassiron Saint-Denis-d’Oléron mardi 7 juillet 2026.

Saint-Denis-d’Oléron

Rallye des Drôles (dès 7 ans) de la Pointe de Chassiron chasse au trésor grandeur nature et animée

Pointe de Chassiron Entrée Ouest du Jardin du Phare Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

De 4 à 17 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-08-05 16:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18

Partez SUR LES TRACES D’ULARIUS et (re)découvrez autrement la Pointe de Chassiron à travers une chasse au trésor grandeur nature et animée par un Maître du Jeu.

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Pointe de Chassiron Entrée Ouest du Jardin du Phare Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 37 81 46 contact@surlestracesdularius.fr

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English : Rallye des Drôles (ages 7 and up) at Pointe de Chassiron: animated, life-size treasure hunt

Follow in the footsteps of Ularius and (re)discover the Pointe de Chassiron through a life-size treasure hunt led by a Game Master.

L’événement Rallye des Drôles (dès 7 ans) de la Pointe de Chassiron chasse au trésor grandeur nature et animée Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes